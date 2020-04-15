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ترمب يوقف تمويل الصحة العالمية ويتهمها بـ«التعتيم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه بصدد وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بممارسة «التعتيم» بشأن فيروس كورونا، والفشل في تعاملها مع الجائحة.

وأضاف «الولايات المتحدة لديها واجب يتعلق بالإصرار على المحاسبة الكاملة»، وسوف توقف التمويل بينما تجري مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية «في سوء الإدارة الشديد والتعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا».

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وأشار إلى أن «هناك عددا كبيرا للغاية من الوفيات تسببت فيها أخطاء المنظمة»، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وقال ترمب إنه كان من الممكن احتواء تفشي الفيروس «من مصدره» إذا تعاملت منظمة الصحة العالمية مع الوضع بشكل صحيح منذ البداية، مشيرا إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يقدمون ما يتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار سنويا للمنظمة.

على صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي إن الحكومة الاتحادية ستصدر قريبا مبادئ توجيهية لإعادة فتح اقتصاد البلاد، وأضاف أن تلك المبادئ التوجيهية باتت «قريبة من وضع اللمسات الأخيرة عليها»، ويمكن أن تتم إعادة فتح بعض الولايات قبل أول مايو المقبل.

وأوضح في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض أن كل حاكم من حكام الولايات سيتم تفويضه بـ»تنفيذ عملية إعادة الفتح».