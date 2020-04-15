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الجيش اليمني يستعيد معسكر الخنجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، البيضاء

تمكنت قوات الجيش اليمني أمس من استعادة معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف «شمال شرق اليمن».

وأكد مصدر عسكري أن القوات حررت المعسكر بعد عملية عسكرية واسعة انطلقت صباح أمس، اشترك فيها عدد من الألوية العسكرية. وجاء تحرير قوات الجيش الوطني لمعسكر الخنجر وسط مديرية خب الشعف بعد أيام من سيطرة الميليشيات الحوثية عليه.

وصدت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل هجوما عنيفا وواسعا لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

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وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم عنيف وواسع لميليشيات الحوثي على مواقع لعيرف المحاذية لمديرية رغوان مأرب. وأضافت مصادر أن المواجهات أسفرت عن مصرع 7 عناصر من ميليشيات الحوثي وأسر عدد منهم، واغتنام أسلحة وأطقم آر بي جي وأسلحة شخصية.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من قتل القائد العام للحوثيين في الجبهة المدعو علي عبدالوهاب الوريث، المكنى بـ»أبويوسف».

وفي البيضاء اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع واحد من أبرز قياداتها الميدانية ومشايخ محافظة البيضاء، الشيخ عبدالوهاب ناصر صالح برصاص الجيش الوطني في جبهة قانية بالبيضاء، على أيدي قوات الجيش الوطني.

إلى ذلك تمكنت الفرق الهندسية التابعة لمركز مسام لنزع الألغام بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقوات الجيش في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، من نزع 200 لغم، قامت بزراعتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في الأحياء السكنية بالمحافظة.

وأكد مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان في صفحته الرسمية أمس، عن مصادر عسكرية أن «الفرق الهندسية العسكرية نزعت أكثر من 200 لغم من المناطق الواقعة بين حوران وقانية»، مشيرا إلى أن الألغام التي تم نزعها هي ألغام فردية، وتعد من الألغام المحرمة دوليا، زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرق والمزارع والمراعي.