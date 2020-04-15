33 ألف أسرة فلسطينية تحت خط الفقر بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - رام الله

قال مسؤول فلسطيني أمس إن أزمة فيروس كورونا المستجد ضاعفت عدد العائلات المصنفة تحت خط الفقر في الأراضي الفلسطينية.

وذكر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، أن 53 ألف أسرة انخفض دخلها إلى دون خطر الفقر على إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا، وأن هذا العدد قابل للزيادة مع نهاية الشهر الجاري.

وأوضح مجدلاني أنه تم البدء في صرف مساعدات نقدية إلى أكثر من 115 ألف أسرة تحت خط الفقر، منها 80 ألف أسرة في قطاع غزة، بزيادة 10 آلاف أسرة عن الدفعة السابقة.

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وأفاد بأن المساعدات المقدمة تتم بمساهمة 58 % من الحكومة الفلسطينية و39% من الاتحاد الأوروبي و3% من البنك الدولي.

من جهتها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، خلال المؤتمر، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لممرضين في محافظتي الخليل ورام الله، وقالت إن الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة حاليا 227 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن 78 حالة في القدس.

وأضافت أن نسبة المصابين حسب الجنس بلغت 66 % من الذكور مقابل 34 % من الإناث، وأن عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75 %، فيما بلغت نسبة المصابين من العائدين من السفر ومخالطيهم 10 %، والبقية لفئات مختلفة.

يأتي ذلك فيما أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن جميع المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية شهر رمضان، على أن تبقى صلوات الجماعة والجمعة معلقة ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.