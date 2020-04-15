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8 قتلى في تفكيك خلية إرهابية بمصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

فككت وزارة الداخلية المصرية خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ عدد من العمليات خلال مناسبات للمسيحيين، وقتلت قوات الأمن 7 عناصر بعد تبادل لإطلاق النار في القاهرة.

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وذكرت الوزارة في بيان أنه «وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية».

وأضاف البيان «تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و4 قطع سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة».

وتابع «كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة». وأوضح «وفي ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة».