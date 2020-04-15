كورونا يفسد احتفال ملك بلجيكا.. ويضرب مليونين ونصف المليون حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

ألغى ملك بلجيكا، فيليب، الاحتفال بيوم ميلاده الستين، والذي كان يخطط لإقامته مع 100 مواطن ولدوا في التاريخ نفسه بسبب فيروس كورونا.

وكتب الملك على تويتر «من كل قلبي، أشارك أولئك الذين يعانون. سوف نتجاوز هذا الاختبار معا».

وكان من المقرر في البداية إقامة الاحتفال الكبير للملك فيليب في 16 مايو، بعد شهر من يوم ميلاده، في قصر»لايكن» الملكي، مقر الإقامة الرسمية للعائلة الملكية.

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على صعيد آخر، اقترب المصابون بكورونا حول العالم من مليونين ونصف المليون، وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و231 حالة عند السادسة بتوقيت جرينتش من صباح أمس، وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من نصف مليون حالة، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 126 ألفا و757 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا وهولندا.

وواصلت أمريكا جنوحها، وسجلت 2407 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 26,047 حالة، كما سجلت 26,945 إصابة، ليبلغ إجمالي الإصابات 613,886 حالة.

وأعلنت الصحة الإسبانية أن عدد حالات الوفاة انخفض مجددا، إلى 523 حالة أمس، مقارنة مع 567 في اليوم السابق، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 18,579 شخصا، وزادت إلى 177,633 حالة، في المقابل، لم تسجل الصين سوى وفاة واحدة و46 إصابة.