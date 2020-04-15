الأمم المتحدة: 27 إصابة ووفاة بكورونا في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الأمم المتحدة
أعلن الممثل المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، أنه تم تأكيد 25 حالة إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك حالتا وفاة لشخصين حتى أمس في سوريا.
وأوضح رضا في بيان نشره أمس أن الأمم المتحدة تماشيا مع التوصيات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، تعطي الأولوية للدعم من أجل تعزيز قدرات المختبر والتحقيق في الحالات المشتبه بها بسرعة في جميع أنحاء سوريا.
وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية دعمت بالفعل إعادة تأهيل واسعة النطاق للمختبر المركزي للصحة العامة في دمشق، ودربت العشرات من فنيي المختبرات وأعضاء فريق الاستجابة السريعة على الاختبار وجمع العينات، واشترت معدات التشخيص المهمة، بما في ذلك خمسة آلات تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) والشحنات المتعددة لمجموعات الاختبار.
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