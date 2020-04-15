السودان يطالب الأمم المتحدة بمساعدته لمجابهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الخرطوم

ناشد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالتدخل لدى صندوق النقد والبنك الدوليين والمنظمات الإقليمية لتسهيل حصول السودان على الدعم اللازم لمجابهة فيروس «كورونا».

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وأشار في خطاب إلى جوتيريس، إلى الضغوط التي يعانيها السودان جراء جائحة كورونا وضعف النظام الصحي، وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد، مبينا أن العقوبات الأمريكية على السودان منعته من الحصول على التمويل المنقذ للحياة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص، وضرورة مواصلة جهوده، معربا عن أسفه لعدم إدراج السودان ضمن الدول المؤهلة للاستفادة من الدعم الذي أعلنه البنك الدولي أخيرا لاحتواء جائحة كورونا.

وأكد خطورة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السودان بعد ثورة ديسمبر، لافتا النظر إلى أن عدم حصول السودان على الدعم المالي بشكل عاجل من شأنه أن يجهض عملية التغيير السياسي والاجتماعي في السودان.