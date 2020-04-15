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وزير عراقي: لن نتوقف عن استيراد الغاز الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بغداد

استبعد نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إيقاف عمليات استيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد.

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وقال الغضبان في مقابلة مع تليفزيون»العراقية»: «لا أتوقع إيقاف الاستمرار في استيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد».

وأضاف «أتوقع استمرار الإعفاءات الأمريكية لاستيراد الغاز من إيران، وهناك تفهم من الجانب الأمريكي لجهود العراق في مجال إنتاج الطاقة ولدينا مشاريع بمليارات الدولارات لاستثمار الغاز ويحتاج إلى سنوات لإنجازها في حقول الحلفاية والرميلة وغرب القرنة الأول والناصرية».

وقال الوزير العراقي «إن إجمالي إنتاج النفط الخام في العراق بما فيه الإنتاج من حقول كردستان يقترب من 5 ملايين برميل يوميا، وإن إقليم كردستان هو جزء من حصة العراق ومشمول بالتخفيض استنادا إلى قرار دول منظمة أوبك وخارجها الأخير».