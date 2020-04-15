شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بغداد
استبعد نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إيقاف عمليات استيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال الغضبان في مقابلة مع تليفزيون»العراقية»: «لا أتوقع إيقاف الاستمرار في استيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد».
وأضاف «أتوقع استمرار الإعفاءات الأمريكية لاستيراد الغاز من إيران، وهناك تفهم من الجانب الأمريكي لجهود العراق في مجال إنتاج الطاقة ولدينا مشاريع بمليارات الدولارات لاستثمار الغاز ويحتاج إلى سنوات لإنجازها في حقول الحلفاية والرميلة وغرب القرنة الأول والناصرية».
وقال الوزير العراقي «إن إجمالي إنتاج النفط الخام في العراق بما فيه الإنتاج من حقول كردستان يقترب من 5 ملايين برميل يوميا، وإن إقليم كردستان هو جزء من حصة العراق ومشمول بالتخفيض استنادا إلى قرار دول منظمة أوبك وخارجها الأخير».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير عراقي: لن نتوقف عن استيراد الغاز الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.