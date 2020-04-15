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60 مليون إيراني مهددون بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توقع مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني أن يكون عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران 10 أضعاف الرقم المعلن من قبل وزارة الصحة بشكل يومي.

وكشف تقرير للمركز أن الوزارة تتكتم عن نحو 80% من الإصابات، وأنها لا تأخذ بالحسبان المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، ولا يذهبون إلى المستشفيات أو يبقون في المنازل.

وحسب التقديرات الصادرة عن المركز، فإن عدد الوفيات بسبب كورونا يبلغ 8609، بينما يتراوح عدد المصابين بالفيروس ما بين 600 ألف و750 ألفا.

وأشار مركز أبحاث البرلمان إلى أن 60 مليون شخص من أصل 85 مليونا في إيران سيصابون بالفيروس دون أي تدخل حكومي، وقال «في هذه الحالة، سيبقى فيروس كورونا في البلاد لمدة 400 يوم وستصل ذروته بحلول نوفمبر المقبل»، مؤكدا أن طهران على مسافة بعيدة من التحكم بالوباء.

ووفقا للتوقعات التي أوردها تقرير مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني «إذا كانت العزلة 40% في إيران، فمن المتوقع أن يصاب 811 ألف شخص بفيروس كورونا فيما يموت 6000 شخص، وفي حالة العزل بنسبة 25% سيصاب نحو مليون و160 ألفا بفيروس كورونا فيما يموت 13 ألفا و450 شخصا».

وأضاف المركز «إذا تم تطبيق نسبة العزلة أو التباعد الاجتماعي بنسبة 10% فسيصاب مليونان و400 ألف بكورونا فيما سيموت 30 ألفا و700 شخص».

ولفت المركز إلى التجربة الصينية في الحجر الصحي الكامل وتجربة كوريا الجنوبية في الفحص الشامل للمواطنين، موضحا أن إيران لم تطبق أيا من التجربتين بشكل صحيح وكامل.

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ووصف التقرير إجراءات الحكومة في بداية تفشي الفيروس بالضعيفة، لكنه قال إن الخدمات الصحية التي تقدمها في الوقت الراهن مقبولة.

وحذر تقرير البرلمان من موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا، وقال «ستكون هناك موجة جديدة من تفشي الفيروس لكن لا يمكن تحديد موعدها وحجمها».

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4777 حالة، بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور أن عدد المتعافين ارتفع إلى 49 ألفا و933 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

الأرقام الرسمية في إيران:

76,389 إصابة

4777 وفاة

3643 حالة حرجة

1512 إصابة جديدة

94 وفاة جديدة