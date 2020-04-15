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بومبيو: مليارات المرشد تكفي لمكافحة الفيروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن لدى النظام الإيراني ما يكفيه من المال لمكافحة فيروس كورونا، وإن لدى المرشد علي خامنئي احتياطات بمليارات الدولارات، مؤكدا معارضته لمنح صندوق النقد الدولي قرضا لطهران بقيمة 5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن بلاده عرضت مساعدات إنسانية حقيقية للشعب، وإنما الأموال المرسلة إلى إيران سيتم إنفاقها على أهداف فاسدة على حد تعبيره، وألمح إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعمل على منع الصندوق من تقديم قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار إلى إيران للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن الأموال ستذهب لدعم الإرهاب وليس لمعالجة المصابين بالفيروس القاتل.

ونقلت «العربية نت» عن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية قوله لشبكة سي إن إن CNN «إن الدولة الراعية للإرهاب في العالم تسعى إلى الحصول على مبالغ نقدية لتمويل مغامراتها في الخارج وليس لشراء الأدوية للإيرانيين».