شكرا لقرائتكم الحرس الثوري يزعم ابتكار جهاز لكشف كورونا.. وفيديو يفضحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، في مؤتمر صحفي بثته "شبكة خبر" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الأربعاء، بأن قوات الباسيج التابعة له اخترعت جهازاً يمكنه كشف الإصابة بفيروس كورونا عن بعد 100 متر وفي غضون 5 ثوان فقط. لكن وزارة الصحة الإيرانية أسرعت لإعلان عدم تأييدها لهذا الجهاز، في الوقت الذي أشار فيه البعض إلى اختراع جهاز مماثل في السابق لكشف المعادن والنفط عن بعد.

صورة لجهاز مماثل تم الكشف عنه قبل سنتين

وقال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، لدى الكشف عن الجهاز الجديد: "إن ما ترونه ظاهرة جديدة وفريدة، حيث اخترعه بعض العلماء المخلصين في الباسيج بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف: "إن العمل الأساسي للجهاز مبني على إنشاء مجال مغناطيسي، أي من خلال تعبئة فيروس ثنائي القطب في الجهاز"، لكنه لم يوضح ما المقصود بـ"فيروس ثنائي القطب".

وأضاف: "إن ميزة هذا الجهاز هي أنه لا يحتاج إلى عينة من الدم، ويقوم بإجراء الاختبار عن بُعد ويعمل بالتقنية الذكية.. وهو قادر على التعرف على الأشخاص المصابين بالفيروس. وفي نفس الوقت يمكن استخدامه للتطهير الذكي للمناطق غير الملوثة. كما يمكن استخدامه للفحص على نطاق واسع".

وزارة الصحة الإيرانية لا تؤيد

وبعد الإعلان عن هذا "الاختراع" الذي وصفه أبرز المسؤولين العسكريين الإيرانيين بـ"المذهل"، جاء التشكيك على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية الذي يقدم يومياً آخر الأنباء عن وضع وباء كورونا في إيران التي تعد إحدى كبريات البؤر لانتشار الفيروس في العالم.

وقال المتحدث كيانوش جهان بور، في تصريح له اليوم: "منظمة الغذاء والدواء لا تؤيد جهاز كشف الفيروس الذي صنعه الحرس الثوري".

وجاء تعليق جهان بور رداً على سؤال أحد الصحافيين بخصوص مزاعم الحرس الثوري حول اختراع هذا الجهاز قائلاً: "لو كانت وزارة الصحة قد أيدت هذا الجهاز، كان من المؤكد سيتم ذكر ذلك خلال الكشف عن هذا الجهاز".

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وأضاف: "وزارة الصحة هي المرجعية الوحيدة لاعتماد أي جهاز.. تم بذل الكثير من الجهود من هذا القبيل، لكن حالات قليلة جداً حصلت على الموافقة النهائية".

وفي تصريح يعبّر عن التشكيك بمصداقية أهم قوة عسكرية في إيران وقائدها العام، قال جهان بور: "لم تتم الموافقة على هذا الجهاز من قبل إدارة الغذاء والدواء، وفي حال الموافقة على ذلك، سنصدر ترخيصاً لإنتاجه على مستوى واسع".

جهاز مماثل تم الإعلان عنه قبل سنتين

الأمر الذي زاد الشكوك حول الاختراع المزعوم للحرس الثوري، انتشار صور لجهاز مماثل تم الكشف عنه في 10 مايو/أيار 2018 في مدينة أورومية عاصمة محافظة آذربيجان الشرقية بإيران، حسب ما بثه التلفزيون لحكومي الإيراني وفقاً لما أظهره فيديو انتشر اليوم.

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وفي الفيديو، يقول الشخص الذي تم تقديمه كمخترع للجهاز إن جهازه يرصد أي مادة صلبة أو سائلة باستخدام "المجال المغناطيسي ثنائي القطب"، وهي نفس العبارة التي استخدمها قائد الحرس الثوري اليوم قبل سنتين تقريباً.

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وقال صاحب الجهاز السابق أيضاً إن جهازه لا مثيل له في العالم وتم تسجيل براءة الاختراع الخاصة به دولياً. وأضاف أن هذا الجهاز يكشف مصادر المياه والنفط والمعادن عن بعد وفي أعماق الأرض. وادعى حينها أن أي دولة في العالم لم تصل لهذه التقنية. وقد كرر قائد الحرس الثوري الكلام نفسه اليوم، ولكن بشأن كورونا.