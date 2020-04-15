رئيس الوزراء الأردني: سنخفف إجراءات العزل لعودة المزيد من الشركات للعمل

أشار رئيس وزراء ​الأردن​ ​عمر الرزاز​، إلى أنه "سيخفف إجراءات العزل العام قريبا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات بالعودة إلى العمل"، معلناً "أمر الدفاع رقم 7 المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تقييم الطلبة".

وأوضح الرزاز أنه "سيتم الإعلان عن مجموعة اجراءات ستخفف على المواطنين في القطاعات مثل التجارة والخدمات"، منوّهاً بأنه "سيتم التدرج بالمحافظات ابتداء من العقبة يوم الأحد وبالتسلسل لبقية محافظات الجنوب، ما يمنح المواطنين هناك المزيد من التسهيلات، دون رفع ​حظر التجول​ بشكل كامل".

كما شدد على أن "هذه الإجراءات قابلة لإعادة النظر في حال زيادة الحالات أو وجود عدم التزام"، مبيّناً أن "الكثير من المواطنين يطلبون عودة الحياة لطبيعتها، لكن الوباء لم ينته بعد، وهناك تباين في أعداد الإصابات في العديد من دول العالم، وعلينا اتخاذ إجراءات للحفاظ على وضعنا".

ولفت الرزاز إلى أنه "سيتم إعلان إجراءات من قبل الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، للتعايش مع الأزمة وتجاوزها لاحقا"، منوّهاً بأنه "تم قطع شوط كبير في التعليم المدرسي خلال التعليم عن بعد وأمر الدفاع سيساهم في حساب التحصيل".