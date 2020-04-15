حاكمة نيوجيرسي: تسجيل 351 حالة وفاة جديدة بكورونا في الولاية

أعلنت حاكمة ولاية نيوجيرسي الأميركية، شيلا أوليفر، تسجيل 351 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 3156 حالة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار في وقت سابق إلى أن "منظمة الصحة العالمية تأخرت في إعلان الطوارئ وفشلت في مواجهة وباء كورونا".
ولفت ترامب إلى "صمت المنظمة إزاء اختفاء الباحثين والقيود على مشاركة المعلومات من دولة المنشأ مصدر قلق كبير"، منوّهاً بأنه "مع الأموال الكثيرة التى ندفعها لها، كان يمكن إنقاذ الآلاف من حياة الناس والاقتصاد".
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