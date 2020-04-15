الصحة السورية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ عن "تسجيل أربع إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 33 إصابة".

وفي وقت سابق، مددت وزارة الداخلية السورية حظر التنقل بين المحافظات حتى الثاني من أيار المقبل وذلك تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا بحظر التنقل بين المحافظات.

ولا يشمل القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والصحية والقطاع الإنتاجي إضافة إلى الحالات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للمواطنين "سيارات نقل المواد التموينية والخضراوات والمشتقات النفطية".