قررت السلطات البلجيكية تمديد حالة الإغلاق في البلاد ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى 3 أيار المقبل.
وطالبت السلطات بعض الفنادق في البلاد بفتح أبوابها لمساعدة النساء اللواتي تعرضن للعنف المنزلي خلال فترة الحجر المفروض على كافة دول العالم بسبب الأزمة الصحية الحالية، وفي المقابل يتم منح صاحب الفندق تعويضا يقدر بـ 30 في المئة من خسائره خلال هذه الفترة.
وجاءت تلك الخطوة من الحكومة البلجيكية لمواجهة الارتفاع الكبير في أعداد النساء المعنفات في فترة الحجر المنزلي في بلجيكا.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات البلجيكية تمدد إجراءات الإغلاق حتى 3 أيار المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.