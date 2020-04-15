السلطات البلجيكية تمدد إجراءات الإغلاق حتى 3 أيار المقبل

قررت السلطات البلجيكية تمديد حالة الإغلاق في البلاد ضمن إجراءات مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، حتى 3 أيار المقبل.

وطالبت السلطات بعض الفنادق في البلاد بفتح أبوابها لمساعدة النساء اللواتي تعرضن للعنف المنزلي خلال فترة الحجر المفروض على كافة دول العالم بسبب الأزمة الصحية الحالية، وفي المقابل يتم منح صاحب الفندق تعويضا يقدر بـ 30 في المئة من خسائره خلال هذه الفترة.

وجاءت تلك الخطوة من الحكومة البلجيكية لمواجهة الارتفاع الكبير في أعداد النساء المعنفات في فترة ​الحجر المنزلي​ في ​بلجيكا​.