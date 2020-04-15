وزارة الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكندية تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27,540، والوفيات إلى 954.
كانت هيئة الإحصاء الكندية، أكدت في وقت سابق، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة خلال الشهر الماضي، بسبب قيود السفر وإغلاق الأعمال لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى انخفاض النمو 2.6 في المئة خلال الربع الأول.
ولفتت الهيئة إلى أن " الاضطرابات الاقتصادية كانت عميقة وواسعة الانتشار في شهر آذار"، موضحةً أن " قطاع السفر والسياحة، بما في ذلك الفنادق والمطاعم، كان من بين أكثر المتضررين من إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود الحكومية".
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