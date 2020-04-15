وزارة الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكندية تسجيل 477 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، و51 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27,540، والوفيات إلى 954.

كانت هيئة الإحصاء الكندية، أكدت في وقت سابق، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة خلال الشهر الماضي، بسبب قيود السفر وإغلاق الأعمال لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى انخفاض النمو 2.6 في المئة خلال الربع الأول.

ولفتت الهيئة إلى أن " الاضطرابات الاقتصادية كانت عميقة وواسعة الانتشار في شهر آذار"، موضحةً أن " قطاع السفر والسياحة، بما في ذلك الفنادق والمطاعم، كان من بين أكثر المتضررين من إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود الحكومية".