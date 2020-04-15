اخبار العالم

السلطات الألمانية تمدد إجراءات العزل وتسمح للمحال الصغيرة بفتح أبوابها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​السلطات الألمانية​ تمديد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الثالث من شهر نيسان المقبل، ضمن الجهود التي تبذلها لمكافحة وباء النستجد "​كوفيد 19​".

كما سمحت السلطات "للمحال التجارية الصغيرة في البلاد، باستئناف عملها اعتباراً من الاثنين المقبل"، توازياً مع تمديد حظر إقامة الفعاليات الكبرى إلى غاية 31 آب.

من جهتها، دعت أكاديمية "ليوبولدينا" الألمانية للعلوم في وقت سابق، إلى "العودة إلى حياة أكثر طبيعية على مراحل، في حال استقرت أرقام الإصابات الجديدة ب​فيروس كورونا​ عند مستوى منخفض، وفي حال تم الحفاظ على تدابير النظافة الصحية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الألمانية تمدد إجراءات العزل وتسمح للمحال الصغيرة بفتح أبوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا