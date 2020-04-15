السلطات الألمانية تمدد إجراءات العزل وتسمح للمحال الصغيرة بفتح أبوابها

أعلنت ​السلطات الألمانية​ تمديد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الثالث من شهر نيسان المقبل، ضمن الجهود التي تبذلها لمكافحة وباء كورونا النستجد "​كوفيد 19​".

كما سمحت السلطات "للمحال التجارية الصغيرة في البلاد، باستئناف عملها اعتباراً من الاثنين المقبل"، توازياً مع تمديد حظر إقامة الفعاليات الكبرى إلى غاية 31 آب.

من جهتها، دعت أكاديمية "ليوبولدينا" الألمانية للعلوم في وقت سابق، إلى "العودة إلى حياة أكثر طبيعية على مراحل، في حال استقرت أرقام الإصابات الجديدة ب​فيروس كورونا​ عند مستوى منخفض، وفي حال تم الحفاظ على تدابير النظافة الصحية".