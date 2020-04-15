وزير التربية تابع قضايا الأقساط المدرسية ورواتب المعلمين ومستحقات المدارس المجانية

تابع وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ قضايا ​الأقساط المدرسية​ ورواتب المعلمين ومستحقات المدارس المجانية.

وعقد المجذوب سلسلة اجتماعات شملت ​ممثلين​ عن لجان الأهل و​نقابة المعلمين​ في ​المدارس الخاصة​ ووفدا من ​اتحاد المؤسسات التربوية​ الخاصة ونقابات المدارس، بمشاركة المدير العام للتربية ​فادي يرق​ ورئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر ومستشاري الوزير.

وتناول البحث في هذه الإجتماعات موضوع الأقساط المدرسية والمستحقات المترتبة للمدارس المجانية الخاصة وتأمين رواتب المعلمين في المدارس الخاصة.

وأكد المجذوب ان "التربية هي الميزة الفضلى ل​لبنان​ ، وأن هاجسنا هو أن نحافظ على هذه الميزة في هذه الظروف الدقيقة والصعبة لكي لا ينهار قطاع أساسي من ركائز الوطن". كما أكد "ضرورة التعاون بين مكونات الجسم التربوي والتعليمي أي المدارس والمعلمين والأهل، والجميع مطالب بتقديم تنازلات لضمان مصلحة المدرسة والمعلمين والأهل".