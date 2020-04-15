ذبيان: غارة جديدة يابوس تعطي المقاومة حرية الخيار في الرد الإنتهاكات الإسرائيلية

إستنكر رئيس تيار "صرخة وطن" ​جهاد ذبيان​ "​العدوان الإسرائيلي​ الذي إستهدف سيارة في منطفة ​جديدة يابوس​ الحدودية بين ​لبنان وسوريا​"، واعتبر أن "هذا التصعيد الخطير يكشف النوايا العدوانية تجاه المقاومة في لبنان وسوريا".

وإذ دعا ذبيان الى موقف لبناني رسمي يدين الانتهاك الإسرائيلي المتكرر والتمادي في خرق السيادة اللبنانية، أشار الى أن "الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها غارة جديدة يابوس، إنما تعطي المقاومة حرية الخيار في الرد على الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة بالشكل والتوقيت الذي تراه مناسباً".

وأشار الى أن "العدو الإسرائيلي يظن واهما أن وباء كورونا قد يصرف المقاومة عن مهامها، لكنه مخطىء فالمقاومة حاضرة في كل الميادين وعلى امتداد الساحات، للقيام بدورها إن على مستوى التصدي للوباء أو لمواجهة العدو الذي لا يقل خطراً عن الوباء القاتل".