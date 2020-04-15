سفارة لبنان في برلين: ادم عباس ليس لبنانيا

أوضحت سفارة ​لبنان​ في برلين، في بيان، أنه "نشر بالأمس بتاريخ 14/04/2020 على وسائل التواصل الإجتماعي خبر عن وجود جثمان لمواطن لبناني يدعى آدم عباس مواليد 1996 في مستشفى مدينة ديسبورغ الألمانية وإنه من ​بلدة عيترون​ اللبنانية".

وأشارت إلى أنه "فور إنتشار هذا الخبر على وسائل التواصل الإجتماعي في لبنان و​ألمانيا​ وباقي دول ​الإغتراب اللبناني​، تواصلت سفارة لبنان في برلين مع السلطات الألمانية المختصة، وبعد إنتهاء التحقيق الرسمي تبين ان المدعو آدم عباس ليس من التابعية اللبنانية فإقتضى التوضيح".