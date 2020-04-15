أوضحت سفارة لبنان في برلين، في بيان، أنه "نشر بالأمس بتاريخ 14/04/2020 على وسائل التواصل الإجتماعي خبر عن وجود جثمان لمواطن لبناني يدعى آدم عباس مواليد 1996 في مستشفى مدينة ديسبورغ الألمانية وإنه من بلدة عيترون اللبنانية".
وأشارت إلى أنه "فور إنتشار هذا الخبر على وسائل التواصل الإجتماعي في لبنان وألمانيا وباقي دول الإغتراب اللبناني، تواصلت سفارة لبنان في برلين مع السلطات الألمانية المختصة، وبعد إنتهاء التحقيق الرسمي تبين ان المدعو آدم عباس ليس من التابعية اللبنانية فإقتضى التوضيح".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة لبنان في برلين: ادم عباس ليس لبنانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.