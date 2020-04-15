عبدالله: لن نقبل بممارسة الكيدية السياسية من قبل الحكومة والأوصياء عليها

أفاد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه لا يجوز الإرتجال في ​الحكومة​ التي أعلنت أنها حكومة الإنقاذ أو ممارسة الكيدية السياسية، مؤكداً أننا "لن نسمح ولن نقبل بذلك مهما كن الثمن".

وشدد النائب عبد الله على أن الأولوية اليوم هي لمحاربة الجوع و​فيروس كورونا​، لكنه أكد ممارسة الكيدية السياسية من قبل الحكومة والأوصياء عليها غير مقبول.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار إلى أن "كل التحية إلى صوت العقل والحكمة، الذي صدر عن المطرانين العمار وحداد، الداعي إلى الترفع والتسامح وتعزيز ​مصالحة الجبل​، ووحدة عيش أهله".

وشدد على أن "لن يعيدنا احد إلى أجواء التشنج ونبش القبور. نكافح معا، لأحتضان أهلنا ومساعدتهم في تخطى المحن الأجتماعية والصحية. يبقى الأنسان غايتنا جميعا".