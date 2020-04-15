السفيرة الأميركية بلبنان: تطور العلاقات بين البلدين مرتبط بتطبيق مطالب ثوار 17 تشرين

أشارت ​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان​، دوروثي شيا، إلى أن "​الولايات المتحدة​ كرست عالمياً العام الماضي 9.5 مليارات دولار مساعدات للقطاع الصحي حيث قدمت مساعدات مختلفة من ك​معدات طبية​، قطع تصليح، برامج تدريبية، مساعدات تقنية"، لافتةً إلى أنه "في الآونة الأخيرة قدمنا مساعدات للقطاع الخاص المتضرر كثيراً نتيجة ​كورونا​".

ولفتت شيا، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "أميركا كرست 6 ملايين دولار للوكالة الوطنية للطاقة الذرية كي تؤمن الفحص السريع لكي يتمكن الأشخاص من كشف حالتهم في ساعات وليس أيام إذا كانوا مصابين بكورونا"، موضحةً أن "هذا الفحص أكثر دقة من الفحص الذي نعتمده منذ بداية الأزمة".

كما شددت على أنه "للعلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية على المستوى الرسمي جذور عميقة ومتعددة الأوجه، ولكن إذا أردنا ازدهار هذه العلاقات وتدرجها إلى مستوى أعلى، نريد أن نرى إصلاحات لجذور الفساد وما كان يطالب به الثوار في 17 تشرين".

وأوضحت شيا أن "المساعدات الأميركية للبنان ما زالت قائمة ولم يكن هناك أي انقطاع"، موضحةً أن "جهود الحكومة ساهمت بتسطيح المنحنى البياني لعدد الإصابات عبر مجموعة من الإجراءات من خلال التعبئة العامة، إغلاق المطار، حظر التجول، إغلاق المحال التجارية غير الضرورية". وأكدت أنه "علينا الإلتزام في المنازل لأن كل ذلك يحد من انتشار الفيروس".