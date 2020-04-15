وزير الصحة التركي: تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورون

اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن "تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 1518".
وفي وقت سابق، لفت قوجة الى ان "الفرق الطبية المختصة بالبحث عن مصدر العدوى التابعة لوزارة الصحة تراقب 251 ألفا و28 شخصا"، مؤكدا ان "التشخيص المبكر يساهم في الحد من تفشي الفيروس والحفاظ على أرواح الكثيرين من الأشخاص في الفئة المعرضة للخطر، في إشارة إلى المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة".
ولفت إلى أنه تم حتى اليوم تحديد 261 ألف و989 شخصا ضمن سلسلة الأشخاص الذين خالطوا مصابين بكورونا، تم التوصل إلى 96 بالمئة منهم.
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