وزير الصحة التركي: تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورون

اعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة عن "تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 1518".

وفي وقت سابق، لفت قوجة الى ان "الفرق الطبية المختصة بالبحث عن مصدر العدوى التابعة ل​وزارة الصحة​ تراقب 251 ألفا و28 شخصا"، مؤكدا ان "التشخيص المبكر يساهم في الحد من تفشي الفيروس والحفاظ على أرواح الكثيرين من الأشخاص في الفئة المعرضة للخطر، في إشارة إلى المسنين وأصحاب ​الأمراض​ المزمنة".

ولفت إلى أنه تم حتى اليوم تحديد 261 ألف و989 شخصا ضمن سلسلة الأشخاص الذين خالطوا مصابين بكورونا، تم التوصل إلى 96 بالمئة منهم.