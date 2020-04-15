جوزيف مسلم: السلاح الأفضل في مواجهة كورونا هو البقاء في المنازل

شدد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​​ العقيد ​​جوزيف مسلم​​، في حديث تلفزيوني، على أن السلاح الأفضل في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد هو البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأشار مسلم إلى أن المحاضر التي تنظمها قوى الأمن الداخلي تتراوح بين مؤسسات تخالف قرار التعبئة العامة وأفراد لا يلتزمون بقرار منع التجمعات أو قرار المفرد والمزدوج.