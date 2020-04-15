الصحة الجزائرية: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2160

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن "تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2160".
وفي وقت سابق، اتخذت الحكومة الجزائرية، إجراءات جديدة لوقف تفشي فيروس كورونا وذلك بتوسيع الحجر الصحي الجزئي على كافة ولايات البلاد مع حظر للتجول يبدأ من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا من يوم غد.
كما قرر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد تمديد الفترة الزمنية لحظر التجول بالنسبة لتسع ولايات الخاضعة للحجر الصحي الجزئي وذلك بدءا من الساعة الثالثة زوالا حتى السابعة صباحا من اليوم التالي.
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