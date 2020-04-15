اعلنت ​وزارة الاتصالات​، في بيان اليوم، انه "إستنادا الى قرار ​مجلس الوزراء​ بتطبيق التعبئة العامة، صدر المرسوم رقم 6254 تاريخ 9/4/2020، وبناء على إقتراح وزير الاتصالات المهندس ​طلال حواط​ بتخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الإنترنت وشركات نقل المعلومات ISP/DSP وذلك بصورة استثنائية ولمدة محدودة لإعطاء تسهيلات لمشتركيها في ظل ظروف التعبئة العامة، بلغت نسبة التخفيض 30% للخطوط التأجيرية الدولية الإضافية المؤجرة لشركات توزيع ​خدمات الانترنت​ و20% على رسم الربط الشهري المتوجب على شركات نقل المعلومات. وحددت المهلة لنهاية شهر أيار قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء وذلك بحسب الاستمرار بتطبيق قرار التعبئة العامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات: التخفيض على الخطوط التأجيرية الدولية بلغ 30% و20% على رسم الربط الشهري لشركات النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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