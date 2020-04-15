كوبيتش: ضمان وجود نظام مصرفي قوي وشفاف وخاضع للمحاسبة عامل ضروري للتعافي الاقتصادي في لبنان

كشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه"اجريت نقاشات مفيدة مع رئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​ ثم مع حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ حول المخاطر والفرص التي تحملها مسودة الخطة الاقتصادية المقترحة من الحكومة".

وأشار إلى أننا "تطرقنا أيضا إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية وضمان وجود نظام مصرفي قوي وشفاف وخاضع للمحاسبة، كعامل ضروري للتعافي الاقتصادي في المستقبل".