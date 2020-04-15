مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية التقت حسن: لأهمية عدم تخفيف إجراءات التعبئة العامة في لبنان

أكدت نائبة المدير الإقليمي ل​منظمة الصحة العالمية​ الدكتورة رنا حجي على "أهمية عدم تخفيف إجراءات التعبئة العامة في ​لبنان​"، وشددت على "ضرورة تقييم وضع الوباء ليصار على أساسه إلى اتخاذ القرار في شأن التخفيف التدريجي للاجراءات المتخذة". ولفتت في هذا المجال إلى أن "التزام الحجر والعزل أثبت أنه الوسيلة الوقائية الناجعة والأكثر فعالية للحد من انتشار الوباء".

وفي تصريح لها بعد لقائها وزير الصحة حمد حسن برفقة ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، شددت حجي "أهمية إجراء الفحوصات لتحديد الحالات المثبتة من عدمها، في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، لأن كل المختبرات ليست مخولة إجراء هذا الفحص"، مؤكدة انه "من غير المفترض أن يكون الموضوع تجاريا بل يجب أن يكون المختبر موثوقا ومعتمدا من قبل الوزارة بعد إجراء التقييم اللازم له".