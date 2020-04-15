رويترز: صندوق النقد يتوقع انكماش ناتج لبنان 12 بالمئة في 2020

توقع ​صندوق النقد الدولي​، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي ل​لبنان​ 12 بالمئة في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين.

وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2020، ذكر تقرير أصدره الصندوق إن الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5 بالمئة في 2019ـ وأن التضخم سيبلغ 17 بالمئة في 2020 مقارنة مع 2.9 بالمئة في العام السابق.

وكان صندوق النقد الدولي قاد أشار موجات جديدة من الاضطرابات الاجتماعية قد تحدث في بعض البلدان، إذا ما اعتبرت التدابير الحكومية للتخفيف من تداعيات جائحة ​فيروس كورونا​ غير كافية أو منحازة للأثرياء.