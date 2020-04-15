بيلوسي: قرار ترامب وقف تمويل منظمة الصحة أحمق وخطير

وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية بأنه "أحمق وخطير وسيتمّ التصدي له".
وأشارت بيلوسي، في بيان، "وقف الرئيس لتمويل منظمة الصحة العالمية بينما تقود الحرب العالمية على وباء فيروس كورونا تصرف أحمق"، وأضافت "القرار خطير وغير قانوني وسيتم التصدي له سريعا".
وكان ترامب قد أمر بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بممارسة "التعتيم" بشأن انتشار فيروس كورونا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، المجتمع الدولي إلى الوحدة وتضافر الجهود للتصدي للفيروس.
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