وزير الدفاع الأميركي يتهم الصين بحجب معلومات عن فيروس كورونا

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الصين لا تزال تحجب المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا واللازمة لمواجهة الوباء عالميا، داعيا بكين إلى تبادل البيانات.
وراى اسبر انه "لو كان الصينيون تحلوا بمزيد من الشفافية في وقت مبكر وتبادلوا المزيد من البيانات، لكان لدينا فهم أفضل لهذا الفيروس ثم كيفية التعامل معه".
وأضاف "إلى اليوم نراهم يحجبون المعلومات، ولذا أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة الضغط عليهم للمشاركة".
وفي وقت سابق، أعلن اسبر أن "أكثر من 50 ألف جندي يعملون على حماية الشعب الأميركي، 6 آلاف طبيب يساعدون الطواقم الطبية لمواجهة وباء كورونا"، مشيرا الى "اننا سنرسل بعثات طبية إلى نيويورك وغيرها من الولايات الأميركية".
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