السلطات الفرنسية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 17167

أكدت السلطات الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد إلى 17167 حالة، توازياً مع تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ 106 آلاف إصابة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابف، تمديد الحجر الصحي المفروض في فرنسا، للحد من تفشي فيروس كورونا لغاية 11 أيار، مع الإبقاء على إغلاق عدد من المؤسسات لوقت أطول".

ولفت ماكرون إلى أن "الأمل يتجدد مع تباطؤ انتشار الوباء للتغلب على هذه الأزمة، وأن فرنسا تمكنت من مواجهة الفيروس رغم أنها لم تكن على استعداد كاف".