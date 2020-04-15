اخبار العالم

بلجيكا تمدد الإغلاق التام حتى الثالث من مايو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


أعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي فيلميس الأربعاء تمديد تدابير الإغلاق المفروضة منذ أواسط مارس بسبب تفشي إلى الثالث من أيار/مايو ضمنا وحظر تنظيم كل "الأحداث الحاشدة" حتى 31 أغسطس.

وكان من المقرر أن يستمر الإغلاق في بلجيكا حتى 19 أبريل. ولم يتم تحديد أي موعد لإعادة فتح المدارس والشركات التجارية.

وقالت فيلميس إنه من المقرر أن يعقد اجتماع أزمة جديد الأسبوع المقبل لبحث خطة "الرفع التدريجي للإغلاق" التي ستطبّق اعتبارا من مطلع أيار/مايو.

وتخطّت حصيلة وفيات كوفيد-19 في بلجيكا أربعة آلاف فيما تخطّت حصيلة الإصابات 30 ألفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تمدد الإغلاق التام حتى الثالث من مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا