إيران: العالم بات يعلم أن واشنطن "تقتل الناس"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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قالت إيران الأربعاء إنّ العالم بات يعلم أن الولايات المتحدة "تقتل الناس"، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية وسط أزمة وباء كوفيد-19.

وأعلن ترمب ليل الثلاثاء الاربعاء أن بلاده، الممول الأول لمنظمة الصحة العالمية عبر أكثر من 400 مليون دولار سنويا، ستوقف تمويلها حتى تقييم دورها في "سوء إدارة وإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد".

وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء الفيروس القاتل 125 ألفا في ارجاء العالم، مع تسجيل إصابة أكثر من مليوني شخص منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وشبّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تجميد التمويل بحملة "الضغط الاقصى" التي تمارسها واشنطن بحق بلاده بعد انسحاب ترمب في شكل أحادي من الاتفاق الدولي في شأن البرنامج النووي الايراني.

وكتب ظريف على تويتر الاربعاء إن "التعليق المخزي لتمويل منظمة الصحة العالمية وسط جائحة سيظل عارا". وقال إن "العالم يتعلم ما تعرفه إيران وتجربه طوال الوقت".

"استقواء وتفاخر"

أكد ظريف أن "استقواء النظام الأميركي وتهديده وتفاخره ليس مجرد إدمان: إنه يقتل الناس". وتحاول إيران نفسها السيطرة على أسوأ تفش للوباء في الشرق الأوسط، إذ بلغت حصيلة الضحايا أكثر من 4,700 وفاة وأكثر من 76,300 مصاب.

ودعت طهران إدارة ترمب مرارا إلى التراجع عن سياسة العقوبات، التي عارضها حتى بعض حلفاء الولايات المتحدة، خصوصا مع تفشي الوباء.

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وتُعفى الأدوية والمعدات الطبية نظريا من العقوبات الأميركية، لكن عمليات الشراء يتم منعها باستمرار نتيجة عدم رغبة المصارف في المضي قدما في المشتريات خشية التعرض لعقوبات أميركية شديدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور انه تم تسجيل 94 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات ال24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الى 4777 وفاة.

كما تأكدت إصابة 1512 شخصا آخرين بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 76389 اصابة، بينها 49933 عولجت في المستشفيات وخرجت بعد تعافيها.

وتكافح حكومة الرئيس حسن روحاني لاحتواء الوباء الذي ظهر في البلاد قبل شهرين. وأغلقت الحكومة المدارس والجامعات وأجلت فعاليات كبرى وفرضت عدداً من القيود الأخرى، إلا أنها لم تفرض اغلاقا شاملا.

والسبت سمحت للشركات والمحال الصغيرة خارج طهران بإعادة فتح ابوابها، ومن المقرر أن يشمل هذا القرار العاصمة الأسبوع المقبل.

وواجهت هذه الخطوة انتقادات خبراء الصحة وبعض السلطات.

وكانت إيران طلبت قرضاً طارئاً بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة تفشي كوفيد-19، لكن الولايات المتحدة، التي تملك حق النقض في صندوق النقد ، أشارت إلى أنها لا تنوي السماح بالقرض بحجة أن إيران ستستخدم الأموال لتمويل "الإرهاب في الخارج".