وفاة 120 طبيبا و30 ممرضا في إيطاليا بسبب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - أ ش أ

ارتفع عدد وفيات الأطباء ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 120 طبيبا، بينما حصد الوباء أرواح 30 من العاملين في مجال التمريض، حسبما أفادت آخر احصائية اليوم الأربعاء.

وأعلنت الفيدرالية الوطنية الإيطالية لنقابة الأطباء أن الضحايا الأربع الجدد هم طبيبا أسرة وطبيب أسنان وأخصائي علاج إدمان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

ودأبت نقابة الأطباء في إيطاليا على تحديث قائمة الوفيات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي منذ بدء حالة الطوارئ الخاصة بالجائحة.

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وتشمل قائمة الوفيات أطباء نشطين وآخرين متقاعدين تم استدعاؤهم للعمل ومتطوعين. أما بالنسبة للعاملين في مجال الصحة، فإن عدد الوفيات بلغ 30 ممرضا، وفقًا للاتحاد الوطني لمهنيي التمريض.

ويعتبر الممرضون هم الفئة الاكثر تعرضا للاصابة بكوفيد-19 حيث يشكلون 52 بالمائة من الحالات الإيجابية في القطاع الصحي، بسبب بقائهم لفترة أطول مع المرضى.

ووفق آخر إحصائية، يبلغ إجمالي الحالات الإيجابية للإصابة بالفيروس من هؤلاء العاملين في إيطاليا 12 ألفا و681، بما فيهم الأطباء والممرضون وفنيو المختبرات وسائقو سيارات الإسعاف والمساعدون.