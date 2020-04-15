السعودية: عزل حي بالدمام بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

قررت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عزل حي في منطقة الدمام شرق المملكة، على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم حتى إشعار آخر، بعد ارتفاع عدد المصابين في المنطقة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله في بيان "يسمح لسكان الحي المشار إليه الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية، والتموين، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا".

وأوضح البيان "تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحي المعزول صحياً، وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".

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ويأتي قرار عزل منطقة الاثير في الدمام، بعد أن سجلت تلك المحافظة اليوم لأول مرة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إذ وصل العدد في تلك المدينة اليوم إلى 84 حالة لأول مرة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم، تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 79 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 492 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 5862 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 42 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 931 حالة.