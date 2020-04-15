جامعة السويس تهدي كمامات ومستلزمات طبية لـ"صحة وإسعاف" المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أهدت جامعة السويس، كمية من المستلزمات الطبية لمديرية الصحة، ومرفق إسعاف المحافظة، مساهمة من الجامعة، في توفير وسائل الوقاية للفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والتي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، استقبل بمكتبه الدكتور فيثل جودة، مدير عام الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور محمد طنطاوي، مدير هيئة الإسعاف بالسويس، وذلك لبحث مساهمة الجامعة في سد عجز متطلبات ووسائل الوقاية.

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واستعرض رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، المنتجات التي جرى تصنيعها بالورش الفنية، والتي تضمنت الكمامات والقفازات الطبية، وكذلك الرداء المخصص لغرف العمليات والوقاية داخل العزل الصحي، وأهدى صحة وإسعاف السويس كمية من المنتج المصنع في الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن تصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية، يأتي ضمن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لمجابهة هذا الوباء.

وأوضح أن جامعة السويس اعتمدت خطة لخدمة المجتمع والمشاركة في توفير ما تحتاجه الفرق الطبية في السويس، ووجه الشكر للأطباء والممرضين والأطقم الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية الذين تحملوا مهمة عظيمة في مواجهة فيروس كورونا.