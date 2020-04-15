تكدس الشاحنات على الحدود بين التشيك وألمانيا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ - (د ب أ):
تكدست الشاحنات في طوابير طويلة على الحدود بين جمهورية التشيك وألمانيا اليوم الأربعاء بعدما شددت الشرطة التشيكية عمليات فحص السائقين قبل عبور الحدود للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويأتي تكدس الشاحنات بعد يوم من استحداث السلطات التشيكية قواعد جديدة تلزم الشرطة بتسجيل التفاصيل الشخصية لجميع سائقي الشاحنات الذين يدخلون البلاد والذين يغادرونها.
وامتدت طوابير الشاحنات لأكثر من 10 كيلومترات من نقطة العبور الحدودية روتسفادوف-فايلدهاوس، باتجاه ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، بحسب تقارير المرور الألمانية.
يذكر أن السلطات التشيكية تعفي سائقي الشاحنات حاليا من القيود المفروضة على السفر من وإلى التشيك وبخاصة الذين أمضوا أكثر من 14 يوما خارج البلاد، حيث يتم إلزامهم بالعزل الذاتي لمدة أسبوعين عند عودتهم.
ودعت رابطة شركات النقل البري التشيكية إلى تسريع وتيرة فحص السائقين وتخفيف القيود المفروضة عليهم.
وذكرت الرابطة أن "هذه العوائق المرورية تعني أن سائقي الشاحنات مضطرون لقضاء ساعات طويلة في ظروف سيئة في ما يتعلق بالنظافة".
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