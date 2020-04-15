بعد استقرار حالتهم.. نقل 20 حالة من مستشفى العزل لاستراحات جامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

جرى تحويل 20 حالة من مصابي فيروس كورونا، اليوم الأبعاء، من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، إلى استراحات تابعة لجامعة أسوان، لاستكمال علاجهم بها.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إنه تم تحويل 20 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، من المستشفى التخصصى بالصداقة والمخصصة لعزل الحالات، إلى استراحات تتبع جامعة أسوان، بعد تحسن حالتهم، ومن أجل توفير أماكن للمصابين الجدد، التي تستلزم حالتهم الصحية العزل بالمستشفى.

وأضاف أن المصابين الذين تم نقلهم حالتهم الصحية مستقرة وتسمح بالنقل، لاستكمال علاجهم في مكان آخر مخصص ومجهز طبيًا للعزل.

وأشار إلى تجهيز الاستراحات على أكمل وجه، مع تواجد فرق طبية مع المرضى وتوفير الأدوية اللازمة لهم، وتطبيق جميع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.