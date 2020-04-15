بسبب كورونا.. بلجيكا تمدد الإغلاق التام حتى 3 مايو المقبل

أعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي فيلميس، اليوم الأربعاء، تمديد تدابير الإغلاق المفروضة منذ أواسط مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلى الثالث من مايو ضمنا، وحظر تنظيم كل "الأحداث

الحاشدة" حتى 31 أغسطس.



وكان من المقرر أن يستمر الإغلاق في بلجيكا حتى 19 أبريل، ولم يتم تحديد أي موعد لإعادة فتح

المدارس والشركات التجارية.

وقالت فيلميس إنه من المقرر أن يعقد اجتماع أزمة جديد الأسبوع المقبل لبحث خطة "الرفع التدريجي للإغلاق" التي ستطبّق اعتبارا من مطلع مايو.

وتخطّت حصيلة وفيات كوفيد-19 في بلجيكا أربعة آلاف فيما تخطّت حصيلة الإصابات 30 ألفا.