السودان: لا إصابات جديدة بكورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية، أنه لم يتم تسجيل حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبقى عدد الحالات المُسجلة ٣٢ اصابة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن

اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء، استعرضت خلاله التقارير الوبائية التي أكدت أن الإصابات بفيروس كورونا مازالت 32 إصابة متضمنة خمس وفيات.

وأشارت إلى رصد ٣٥ حالة اشتباه جديدة، تخضع جميعها في مراكز العزل للفحص المعملي.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، قررت الإغلاق العام لولاية الخرطوم، بدءا من السبت المقبل، ولمدة ثلاثة أسابيع.