سجلت إيطاليا 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، اليوم الأربعاء، انخفاضا من 602 في اليوم السابق، بينما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972سابقا في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة.
مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعا.
وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13
وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوما الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى 431 في عيد الفصح يوم الأحد والذي تغير على الفور في اليوم التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل 578 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.