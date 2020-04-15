فريق علمي مغربي يبتكر أصغر جهاز للتنفس الاصطناعي في العالم

تمكن مختصون مغاربة، من صنع أصغر جهاز للتنفس في العالم، يمكنه مساعدة مرضى فيروس كورونا المستجد، والمصابين بالأمراض التنفسية، وقابل لاستخدامه عن بعد خلال الحجر الصحي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال عبد العالي العمارتي منسق فريق الاختراع: "انخرطنا كمجموعة من المهندسين والأطباء نسابق الزمن منذ بداية الحجر الصحي، لتصميم وتطوير جهاز

للتنفس الاصطناعي قادر على إنقاذ الأرواح البشرية في هذه الفترة الاستثنائية".

وأشار إلى أن المرضى المصابين بـ"كوفيد 19"، يحتاجون إلى المساعدة لإبقاء الرئتين مفتوحتين قدر الإمكان لاستنشاق الأوكسجين وإيصاله إلى مجرى الدم.

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والجهاز الذي أطلق عليه مبتكروه اسم "انشراح"، هو عبارة عن آلة

أوتوماتيكية للتنفس الاصطناعي محمولة ومصممة للاستعمال المنزلي.

وأوضح العمراتي، أن "الجهاز يعمل باستعمال قناع والضغط على صمام عادي دون الحاجة إلى تدخل شخص آخر، ويتميز بكونه سهل الاستعمال، وذا تكلفة منخفضة ومتاحا لعامة المغاربة".

وأضاف أن "الجهاز صمم لاستخدامه في المنزل مع إتاحة إمكانية التحكم فيه عن بعد من طرف الطاقم الطبي، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، وخصوصا بالنسبة للمرضى المصابين بالفيروس الذين لم يبلغوا بعد مرحلة متقدمة".