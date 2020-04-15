الأردن : مصر أقوى من الإرهاب وقادرة على حماية أمنها

أكدت المملكة الأردنية وقوفها الكامل مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب وظلاميته، معربة عن إدانتها للعملية الإرهابية في حي الأميرية في القاهرة، التي أسفرت عن استشهاد ضابط من قوات الأمن وإصابة آخرين ومقتل 7 من العناصر الإرهابية. الأمن وإصابة آخرين ومقتل 7 من العناصر الإرهابية.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": ندين العملية الإرهابية الجبانة في القاهرة ونؤكد وقوف المملكة بالكامل مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب وظلاميته. في القاهرة ونؤكد وقوف المملكة بالكامل مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب وظلاميته. وأضاف الصفدي: رحم الله الضابط الذي ارتقى خلال التصدي للإرهابيين وأنعم على المصابين بالشفاء، مؤكدا أن مصر أقوى من الإرهاب وقادرة على حماية أمنها.. هذه حربنا جميعًا.

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