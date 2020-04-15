العفو الدولية: قطر تطرد العمال بشكل غير قانوني رغم كورونا

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، أن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي، بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا، قولهم إن "الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس الماضي، القبض

على مئات العمال المهاجرين في الشارع، ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال".

من جهتها، أبلغت الحكومة القطرية منظمة العفو حينها، بأنه "أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية

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وغير مشروعة.

وقالت: "شمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس في حال جرى استهلاكها".

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن "جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة".

ولم يعلق مكتب الاتصالات التابع للحكومة القطرية على الأمر، باستثناء القول إنه "يتوقع إصدار بيان في وقت لاحق".