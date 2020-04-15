وزير الداخلية الأردني : لن نتهاون في ضمان أمن الوطن

قال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد مساء الأربعاء، إن أمر الدفاع رقم 8 جاء استجابة لبعض الظواهر التي حدثت أخيرا من القلة القليلة، وتجاوزت مصلحة الوطن والمواطن ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف حماد أن نشر المعلومات الكاذبةأو المسيئة والإضرار بحياة الناس بقصد أو دون قصد، جرم يعاقب عليه القانون.
وأفاد بأن الحكام الإداريين في مختلف مناطق المملكة جاهزون للتعامل مع أي ظواهر تعرض صحة
وأضاف أن الحرية مصانة، لكن الإضرار بالناس لا تهاون فيه، مشددا على أن الوزارة ستنفذ كل ما يتطلبه أمن الوطن بأمانة وإخلاص.
وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم أمر الدفاع رقم 8، المتعلق باتخاذ إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
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