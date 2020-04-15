الأردن يعتزم تخفيف إجراءات العزل العام



قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستخفف قريباً إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

لكن الرزاز قال: إن الحكومة لن ترفع حظراً للتجول فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن والبالغ عددهم عشرة ملايين.

وقال رئيس الوزراء: إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.