ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في كوبا

أفاد المدير الوطني لعلم الأوبئة في وزارة الصحة العامة الكوبي، فرانسيسكو دوران، اليوم الأربعاء, باكتشاف 40 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 766 مصاباً.

ووفق ما أورده راديو"هافانا" اليوم يوجد حالياً ألف و 501 مريض تحت المراقبة الوبائية السريرية في كوبا، و 7 آلاف و 167 شخصاً آخر تحت الرعاية الصحية الأولية في منازلهم.

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