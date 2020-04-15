دعوة إلى التضامن بعد هجوم ترامب على «الصحة العالمية»

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة للجهود العالمية نحو رص الصفوف في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بعد قراره تجميد تمويل منظمة الصحة العالمية ما أثار انتقادات من قادة العالم الذي دعوا إلى التضامن في وجه أزمة اقتصادية كبيرة تسبب بها الوباء.

وجاء قرار ترامب المفاجئ فيما بدأ عدد من الدول تجربة تخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء الوباء، ليدخل العالم في مرحلة جديدة وغير مؤكدة من الوباء الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 125 ألف شخص وإصابة مليونين على الأقل في جميع أنحاء العالم.

وفيما تناقش الحكومات كيفية استئناف نشاطها الاقتصادي بدون أن تتسبب في موجات جديدة من الإصابات، وجه ترامب ضربة لجهود التضامن الدولي بإلقاء اللوم على منظمة الصحة العالمية.

وأمر الرئيس الأميركي بتجميد تمويل المنظمة إلى حين مراجعة دورها «في سوء الإدارة الشديد وإخفاء تفشّي فيروس كورونا المستجدّ».

وقال إنه لو قدمت المنظمة تقييما دقيقاً للوضع في الصين حيث ظهر المرض لأول مرة أواخر العام الماضي لكان بالإمكان احتواؤه وتقليل عدد الوفيات.

وانتقد قادة العالم الرئيس الأميركي الذي قلل في البداية من أخطار الفيروس الذي أدى إلى أكبر عدد من الوفيات في العالم في الولايات المتحدة.

وعلق مدير المنظمة الدولية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على قرار ترامب بقوله على حسابه على تويتر «لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد» بدون ذكر قرار ترامب.

لكنه أعرب عن أسفه في وقت لاحق لقرار الرئيس الأميركي.

كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قرار ترامب، وعبر عن أسفه الشديد مؤكدا أنه «ليس الوقت المناسب لتقليص تمويل عمليات منظمة الصحة العالمية» التي «يجب أن تلقى دعما لأنها أساسية لجهود العالم من أجل كسب الحرب ضد كوفيد-19».

وكذلك انتقد الملياردير بيل غيتس قرار ترامب وقال إن وقف التمويل «خطير جدا».

وحذرت بكين، التي يلقي ترامب عليها باللوم منذ أسابيع، من أن القرار «سيقوض التعاون الدولي» في «لحظات حرجة» من الوباء.

وعبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن «أسفه العميق» لقرار ترامب وقال في تغريدة «ليس هناك أي سبب يبرر» هذا القرار، فيما أسف الاتحاد الأفريقي «بشدة» لقرار ترامب.

وجاء ذلك بينما يسعى العالم إلى تخفيف وطأة الكارثة الاقتصادية الوشيكة التي قال صندوق النقد الدولي إنها يمكن أن تؤدي إلى خسارة 9 ترليونات دولار وتدخل الاقتصاد العالمي أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

ومن بين المؤشرات إلى ذلك إعلان الحكومة الألمانية الأربعاء أن البلاد تعاني من الركود منذ مارس.

من ناحية أخرى، وافق ممثلو دول مجموعة العشرين اثر اجتماع افتراضي على تعليق موقت لخدمة الدين للدول الأكثر فقراً لمساعدتها في مواجهة تداعيات تفشي الفيروس.