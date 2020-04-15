ألمانيا تعتزم التوصية بارتداء أقنعة الوجه في النقل العام والمحال

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية، إلى جانب حكومات الولايات، التوصية «كأمر ملح» بارتداء أقنعة الوجه الطبية في وسائل النقل العام أو في المتاجر للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت مصادر: إنه لن يكون هناك مطلب في عموم البلاد بارتداء أقنعة الوجه بشكل عام في الأماكن العامة.

وترددت هذه المعلومات في الوقت الذي عقدت فيه المستشارة أنجيلا ميركل وأعضاء حكومتها مشاورات في برلين، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع خبراء ورؤساء الوزراء في الولايات الألمانية الـ16.

ومن المقرر إصدار إعلان رسمي عن تخفيف بعض القيود في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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